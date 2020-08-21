Алиса Бирюкова: Наша общая задача - разработать качественную проектно-сметную документацию по восстановлению театра драмы

Драматический пожар во Владимирском театре драмы произошел 29 июня. Огонь уничтожил обстановку и отделку на площади 500 кв. м - пострадали зал, сцена и фойе. Сгорел занавес стоимостью в девять миллионов рублей, сделанный на заказ с большой любовью. Обследование здания театра после пожара завершено. По информации ОПИАПБ, основные несущие конструкции здания не пострадали. При этом повреждена пожаром, непригодна к эксплуатации и подлежит замене система остекления фасадов, являющаяся значимым элементом архитектурно-художественного оформления театра.@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }Как сообщила пресс-служба Владимирской областной администрации, 20 августа в Областном Доме работников искусств состоялось заседание подгруппы по проведению ремонтно-восстановительных работ рабочей группы по восстановлению театра драмы после пожара. - Наша общая задача с помощью специалистов в сфере строительства и реставрации разработать качественную проектно-сметную документацию, предполагающую как восстановление пострадавших помещений и конструкций театра, так и улучшение его характеристик в соответствии с современными подходами, - задала тему заседания директор Департамента культуры Алиса Бирюкова.В состав подгруппы входят специалисты и эксперты в сфере строительства и реставрации, представители общественности.Участие в заседании приняли начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Иванов, заместитель директора Департамента архитектуры и строительства Надежда Долинская, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков, эксперты федеральных учреждений в сфере ремонтно-строительных и реставрационных вопросов, представители Областного проектно-изыскательского архитектурно-планировочного бюро (ГУП ВО «ОПИАПБ»), театра и общественности.В кратчайшие сроки Инспекция по охране объектов культурного наследия выдаст задание на проведение работ по сохранению, после чего незамедлительно начнётся подготовка технического задания на разработку проекта восстановительных работ.Участники заседания рассмотрели и согласовали скорректированный с учётом результатов обследования здания проект «дорожной карты», включающей этапы разработки необходимой научно-проектной документации, прохождения необходимых экспертиз и выполнение первоочередных работ в 2020 – 2021 годах.