В Израиле произошло необычайно громкое преступление, привлекшее внимание даже премьер-министра. В одном из отелей города Эйлат 30 мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку. Она отдыхала на ..

В Израиле произошло необычайно громкое преступление, привлекшее внимание даже премьер-министра. В одном из отелей города Эйлат 30 мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку.Она отдыхала на курорте вместе с друзьями. В какой-то момент девушке потребовалось сходить в душ и она пошла в номер. Там на нее и напали злоумышленники. Очевидцы рассказали, что видели у номера большую очередь из мужчин, но не знали о том, что происходит внутри.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости привлечь преступников к ответу. Нескольких из них уже задержали, но они утверждают, что девушка совокуплялась с ними добровольно. Пострадавшая это отрицает, передает