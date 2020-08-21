Фирма из Владимирской области поставила в медучреждения сразу нескольких регионов просроченное мясо. Речь идет о говядине, которая предназначалась для питания, в том числе детей. В

Фирма из Владимирской области поставила в медучреждения сразу нескольких регионов просроченное мясо. Речь идет о говядине, которая предназначалась для питания, в том числе детей. В компании, которая находится о Владимире, оформили ветеринарные сопроводительные документы с нарушениями, что дало возможность разослать 619 кг мяса по медучреждениям разных регионов. Как ни странно, просрочку везде приняли. Из управления