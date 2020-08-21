Определились первые претенденты на победу.

Красивые места есть и во Владимирской области. Почти сотня сел и деревень борются за звание "Самой красивой". Конкурс входит в финальную стадию, и уже намечаются претенденты на победу. Любовь Истратова - из Александровского района.Самое красивое ? Конечно, наше, уверенно говорят жители Зиновьева о своем селе. Но и деньги не помешают - выигрыш в конкурсе "Самая красивая деревня" пойдет на обустройство территории.В этом году конкурс бьет рекорды: 99-ть сел и деревень принимают участие в уже шестом конкурсе. Вместе с популярностью растет и конкурентная борьба, считает председатель оргкомитета Вячеслав Картухин. Он уверен, даже решение об участии в конкурсе - уже победа. Потому что оно объединяет людей для общей цели.Вячеслав Картухин, вице-спикер ЗС, председатель конкурса "Самая красивая деревня": "У нас не тратится ни одного бюджетного рубля на этот конкурс. Это средства спонсоров. Причем на протяжении всего этого периода это практически одни и те же люди. Это люди, которые, во-первых, сами работают на селе, которые очень бережно относятся к тому, что происходит на селе, и они по своему убеждению считают, что этот конкурс очень важен".Зиновьево пока в лидерах конкурса. Село известно с начала 17-го века! В годы богоборчества старую церковь в селе разорили. Восстановить её получилось лишь недавно. Гостей деревни обязательно проводят и на погост - к надгробию. Полжизни здесь прослужил священник, двоюродный брат Марины Цветаевой.Татьяна Гибадеева, церковный староста: "Службы были, конечно, сначала нерегулярные, по большим праздникам. А в итоге нам выделили Воскресенского Евгения Ивановича. Теперь у нас служба проходит регулярно, по большим праздникам и по воскресеньям. Все требы выполняются: и крестим, и отпеваем, венчаем, кто желает. В общем, все как у людей".За время восстановления храма возродилось и село. Если в начале двухтысячных здесь было всего пять домов, то сейчас их раза в три больше. Агроном Анастасия Селиванова два года назад сменила столичную прописку на деревенскую. И создала здесь настоящий сад мечты. Так называется ее хозяйство.- Вы обозначьте силами в количестве скольких человек вы это сделали?-Трех!Другой претендент на Гран-При - самый северный поселок области Искра. Благодаря местному производству, поселок динамично развивается. Сейчас здесь разливают воду, делают пенопласт. По просьбам жителей построен храм. 4 года назад Искра уже завоевывала награду в этом конкурсе, тогда ее признали самой комфортной во Владимирской области. С тех многое изменилось, утверждают жители. Кстати, они довольно активно голосуют за свой поселок. Свой голос за самую красивую деревню можно отдать на сайте . Голосование продлится до конца месяца.Любовь Истратова, Александр Чунаев."Вести-Владимир"