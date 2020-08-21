Мужчина обвиняется в совершении кражи и фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 и ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.В ходе предварительного следствия установлено, что в июне прошлого года обвиняемый приехал со своими знакомыми на рыбалку и у одного из них похитил из автомобиля телефон. Чужое имущество впоследствии он продал неизвестному гражданину во Владимире. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил 7 тысяч рублей.Также полицейские установили, что с октября по ноябрь прошлого года мужчина за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет по месту своего жительства семерых граждан иностранного государства. Выступая в качестве принимающей стороны, в территориальном отделе по вопросам миграции он оформил соответствующие документы на граждан из Средней Азии, достоверно зная, что они по данному адресу проживать не будут. Аналогичное преступление ковровчанин совершил в марте текущего года, фиктивно поставив на миграционный учет пятерых граждан Узбекистана.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.