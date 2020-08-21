Президент Белоруссии встретился с рабочими агрокомбината Дзержинский под Минском. В ходе выступления политик сделал несколько заявлений.

Президент Белоруссии встретился с рабочими агрокомбината "Дзержинский" под Минском. В ходе выступления политик сделал несколько заявлений.Президент рассказал, что массовые беспорядки спровоцировали спецслужбы США. Они хотят установить новый политический порядок в мире и для этого пытаются настроить Белоруссию против России, превратив первую в "санитарный кордон".Лукашенко отметил, что к обострению конфликта в стране также причастны некоторые европейские страны. Помощники президента обнаружили в Польше специальный центр, члены которого пытаются дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.Политик пообещал в ближайшее время решить проблему с протестами. Лукашенко добавил, что недавно беседовал с сотрудниками правоохранительных органов. По его словам, силовики дежурят с утра до ночи, чтобы сохранить мир и покой в стране.Массовые беспорядки в Белоруссии начались 9 августа после оглашения итогов президентских выборов. Победу одержал действующий президент .Согласно данным ЦИК, за него проголосовали более 80% избирателей.16 Авг 2020 в 7:55 PDTМногие граждане не согласились с результатами голосования. Они вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство. В результате столкновения с милиционерами были задержаны десятки человек. Позднее некоторые из них пожаловались на избиения в изоляторах.