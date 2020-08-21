Это проект Владимирской епархии, который был поддержан Президентским грантом. Форум приурочен к 865-летию основания Свято-Боголюбского монастыря святым благоверным князем Андреем Боголюбским

Это проект Владимирской епархии, который был поддержан Президентским грантом. Форум приурочен к 865-летию основания Свято-Боголюбского монастыря святым благоверным князем Андреем Боголюбским.Открытие состоится 6 сентября во Владимире. Подробности в интервью нам рассказал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.