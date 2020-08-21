Рома Жуков после развода снова женился. Его избранницей стала давняя возлюбленная, ради которой он оставил жену с шестью детьми.

Рома Жуков после развода снова женился. Его избранницей стала давняя возлюбленная, ради которой он оставил жену с шестью детьми.Рома Жуков познакомился с Ольгой Илларионовой, когда был еще женат. Первая супруга Елена родила певцу семерых детей. Несмотря на то, что ходят слухи, будто артист закрутил роман еще будучи в браке, сам популярный исполнитель уверяет, что начал встречаться с Ольгой только после расставания с женой.И вот сегодня, 21 августа, влюбленные оформили отношения. Торжество проходит в одном из ресторанных комплексов Московской области. Роман и Ольга пригласили на свадьбу 100 человек, в том числе и представителей отечественного шоу-бизнеса."Мы пригласили Настю Волочкову, Маргариту Суханкину, Сережу Зверева, Сергея Васюту, но они, к сожалению, не смогли приехать – отправили поздравление. Приедет Шура, Сергей Чумаков, Дана Борисова и многие другие", – сообщил Рома Жуков.Для торжества Ольга Илларионова, которая, к слову, является директором конкурса красоты "Мисс Подмосковье", выбрала для самого важного дня классическое пышное белое платье с фатой, дополнив образ букетом роз. А Рома Жуков предпочел классический костюм с бабочкой.Регистрация состоялась в три часа дня по московскому времени. А в пять часов запланирован банкет. Говорят, новоиспеченные супруги появятся перед гостями весьма эффектно, но как именно – секрет.Рома Жуков сделал предложение Ольге Илларионовой еще зимой, когда влюбленные были в Париже. Исполнитель преподнес возлюбленной кольцо с бриллиантом. "Ольга, конечно, немного поломалась, но потом согласилась", – рассказывал в интервью Рома Жуков. .