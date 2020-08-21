Памятник в честь 850-летия города Владимира на Соборной площади, где изображены зодчий, воин и рабочий, привели в порядок. В октябре этого года исполняется 60 лет со дня торжественного открытия

Памятник в честь 850-летия города Владимира на Соборной площади, где изображены зодчий, воин и рабочий, привели в порядок. В октябре этого года исполняется 60 лет со дня торжественного открытия этого монумента. К этой дате в администрации решили провести дополнительную генеральную уборку одного из самых популярных памятников Владимира. В мэрии рассказывают, что обычно большую уборку городских