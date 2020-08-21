Из-за коронавируса количество мест на концерте было ограничено.

Александр Сыпченко, корреспондент: "Новый маршрут определен. Во Владимире уже в 7 раз стартует фестиваль "Музыкальная экспедиция". Уникальный проект, реализуется при поддержке Министерства культуры и с каждым годом собирает все больше участников со всех районов области".Фестиваль этого года пройдет с 21 по 26 августа. После живого джазового представления в Патриаршем саду музыкальная экспедиция направится в Дюкинский карьер. На карте маршрута также отмечены музейный комплекс Юрьев-Польского и Гороховец. Финальный аккорд фестиваля прозвучит на территории научно-производственной компании «Генериум» в поселке Вольгинский. Место выбрано не случайно, артисты отдают дань уважения всем медикам области, которые каждый день находятся на острие борьбы с пандемиейАлиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области: "Не смотря на все сложности, выбраны очень интересные, как обычно экстремальные площадки для музыкальной экспедиции. Поэтому, думаю, что он станет еще одним ярким и любимым музыкальным воспоминанием".Традиционно для всех желающих посетить концерты будет организован выездной трансфер от Театральной площади Владимира. Художественным руководителем проекта как и в предыдущие годы будет заслуженный артист России, виолончелист с мировым именем Борис Андрианов.Александр Сыпченко, корреспондент: "С самыми яркими приглашенными солистами выступит и Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина. Можно с уверенностью сказать, что Музыкальная экспедиция-2020 по именам ничем не уступает прошлогодней".Александр Сыпченко, Семен Карпов"Вести-Владимир"