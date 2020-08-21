Всего на раскопках во дворе дома Зворыкиных найдено более 500 различных артефактов

Более пятисот артефактов обнаружили археологи за время раскопок во дворе дома Зворыкиных в Муроме. Керамика, фрагменты оружия, украшения и элементы древнерусских акссесуаров, а еще загадочный стеклянный шар, назначение которого ученые никак не могут выяснить. Основу исторического клада составляют различные монеты. Буквально в нескольких метрах от дома долгое время располагались торговые ряды. Внимательно находки осмотрела Екатерина Таманова.Дом знаменитых купцов Зворыкиных в своих подвалах хранит много тайн. Керамика, стеклянные браслеты, предметы быта, старинные монеты. Археологи на территории дома нашли более 500 артефактов. Большинство из них - монеты.- Надежда Евгеньевна, монета 732 год.- Замечательно!Историки объясняют: рядом с домом находились торговые ряды, поэтому монет так много. Большинство из них семнадцатого-девятнадцатого веков. В подвалах было найдено и оружие: булава 17 века из медного сплава - удача для археологов.- Подвешивалась на цепочку, цепочка прикреплялась к палочке. И вот так вот, и по головеКюхля - небольшой сосуд - был найден практически целым. Это единственный экземпляр такого сосуда из глины, до этого археологи находили их только из стекла. Пока остается тайной, для чего его использовали. Так же как и загадочный стеклянный шар.Надежда Чалых, научный сотрудник ООО "Экспедиция": "Никто не знает, что это такое, и для чего использовались эти шары. Они встречаются, находок не так уж много. Правда в последние время стало больше. Археологов это приводит в некоторое недоумение. Те, кто занимается стеклоделием до сих пор не знают, что это такое".Раскопки даются тяжело, как рассказывают археологи. Подпольные ямы в доме оказались очень глубокими, до четырех с половиной метров. Каждый метр культурного слоя просматривают вручную, выбирают куски керамики и кости, потом определят их возраст.Владимир Слугин, работник ООО "Экспедиция": "То есть, вы просматриваете, откидываете, то, что не нужно - это керамика, это кость. Костей очень много, керамики чуть меньше, но тоже достаточно".Металлические предметы ищут с помощью металлодетектора - это единственная техника, которая используется на раскопках... Главный инструмент - лопата.Никита Донов, работник ООО "Экспедиция": "Пласт, так называемый - это двадцать сантиметров уровня земли. У него производится зачистка, и впоследствии, перед началом раскопок следующего пласта, проходится металлодетектором".Раскопки предваряют реставрацию дома Зворыкиных. Сейчас это здание принадлежит муромскому историко-художественному музею. Кроме подвальных помещений исследовали и фундамент по периметру здания. Именно с него начнутся строительные работы.Альбина Анучкина, директор Муромского историко-художественного музея: "Дом у нас несколько утонул в культурном слое города Мурома, и очень здорово утонул. Этот цокольный этаж, который собой представлял когда-то полуцокольный этаж, он сейчас просто оказался закрыт. Сейчас археологи это все открыли, укрепляются фундаменты, строятся подпорные стенки".К сожалению, посетителей музей сможет принять нескоро. Реставрация займет не менее 5 лет. Но сотрудники музея уже готовят экспозицию для новых площадей. Там можно будет увидеть и экспонаты найденные на этих раскопках.Екатерина Таманова, Андрей Синягин."Вести-Владимир"