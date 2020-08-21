Гороховец получит 2,5 миллиарда рублей на развитие. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки первого заместителя губернатора Александра Ремиги в древний город. Среди задач визита –

Гороховец получит 2,5 миллиарда рублей на развитие. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки первого заместителя губернатора Александра Ремиги в древний город. Среди задач визита – познакомиться с туристическим потенциалом ровесника Москвы. Монастыри, храмы и церкви, а также 7 уникальных купеческих особняков 17 века. Александр Ремига также посетил местный Дом народного творчества и ремесел.