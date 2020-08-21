Рефлексотерапевт Игорь Орлов рассказал, как с помощью медицинского массажа можно улучшить работу мозга. Для этого необходимо воздействовать на определенные точки и области. Так, если ..

Рефлексотерапевт Игорь Орлов рассказал, как с помощью медицинского массажа можно улучшить работу мозга. Для этого необходимо воздействовать на определенные точки и области.Так, если массировать ушные раковины, можно улучшить кровообращение в мозге, а воздействие на мочку уха позволит улучшить зрение. Кисти рук и стопы, по словам специалисты, при правильных процедуры способны нормализовать артериальное давление и снизить тревожность. А уколы в эти места могут служить профилактикой инсульта. При этом Орлов отметил, что массаж не должен быть болезненным, сообщает