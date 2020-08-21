Специалист Центра экономических исследований Агаси Тавадян распределил регионы России по цветам в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации в связи с распространением ..

Специалист Центра экономических исследований Агаси Тавадян распределил регионы России по цветам в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19. Самые проблемные из них он причислил к красным.В этой категории оказались 12 субъектов Российской Федерации. Среди них – Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская и Кировская области. Помимо них большой прирост заболеваемости наблюдается в Удмуртии, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Крым, Алтайском крае, а также в Сахалинской и Курганской областях, сообщает