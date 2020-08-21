- Советские легенды и любимые "байки" голливудских звезд. Отправляемся в мотопутешествие.
- Видели еще динозавров. Какой "доисторический обитатель" дачных луж напугал судогодцев?
- Её зовут Мицуока... Познакомимся с японским спорткаром и прокатимся на раритете во Владимиру.
- Она с ними не играет, а придумывает и создает. Куклы с настроением от судогодской художницы.
- Жаркая Турция или край оленеводов? Выбираем отдых после режима изоляции.
- Советские легенды и любимые "байки" голливудских звезд. Отправляемся в мотопутешествие.
- Видели еще динозавров. Какой "доисторический обитатель" дачных луж напугал судогодцев?
- Её зовут Мицуока... Познакомимся с японским спорткаром и прокатимся на раритете во Владимиру.
- Она с ними не играет, а придумывает и создает. Куклы с настроением от судогодской художницы.
- Жаркая Турция или край оленеводов? Выбираем отдых после режима изоляции.