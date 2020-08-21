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<a href="https://33live.ru/novosti/21-08-2020-ne-propustite-subbotnie-vesti-s-tatyanoj-voroncovoj-22-avgusta.html" target="_blank">Не пропустите субботние Вести с Татьяной Воронцовой 22 августа</a> - - Советские легенды и любимые "байки" голливудских звезд. Отправляемся в мотопутешествие. - Видели еще динозавров. Какой "доисторический обитатель" дачных луж напугал судогодцев? - Её зовут Мицуока... Познакомимся с японским спорткаром и прокатимся на раритете во Владимиру. - Она с ними не играет, а придумывает и создает. Куклы с настроением от судогодской художницы. - Жаркая Турция или край оленеводов? Выбираем отдых после режима изоляции.