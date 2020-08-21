Марьинскую свалку – крупнейший мусорный полигон во Владимирской области заволокло дымом.

По информации "Вестей" площадь пожара составляет 800 кв.метров. На ликвидации возгорания в настоящее время работают 14 человек. На территории полигона открытых очагов горения нет.Напомним, сегодня в соцсетях появились фотографии с места в Камешковском районе. Это крупнейшая в регионе свалка, куда свозятся отходы со всего региона. Происшествие не повлияло на работу полигона. Приемка мусора идет в штатном режиме.