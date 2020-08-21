До конца года запланирован ввод ещё целого ряда объектов: ФОКов, стадионов, спортивных залов и бассейнов.

До конца года запланирован ввод ещё целого ряда объектов: ФОКов, стадионов, спортивных залов и бассейнов.Уже в этом году после реконструкции введён в эксплуатацию спортивный комплекс имени Паушкина в Гусь-Хрустальном, построены две спортивные площадки – в пос. Красное Эхо Гусь-Хрустального района и в деревне Бараки Судогодского района.А в 2019 году введены в эксплуатацию 8 универсальных спортивных площадок в Александрове, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Карабаново, Коврове, Кольчугино, Костерёво и Радужном. Завершена реконструкция стадиона «Труд» в Юрьеве-Польском, в декабре прошлого года введён в эксплуатацию новый крытый каток с искусственным льдом в Судогде. На эти цели было направлено 495,1 млн рублей.