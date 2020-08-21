С 21 августа изменяется расписание поездов Владимирского, Дзержинского, Арзамасского направлений.

С 21 августа изменяется расписание поездов Владимирского, Дзержинского, Арзамасского направлений.Поезд № 6022 сообщение Ковров 1 – Н.Новгород будет отправляться на 13 минут раньше в 6:45 и прибывать на конечную станцию в 9:48, сообщила АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».Поезд № 6313 сообщением Н.Новгород – Гороховец будет отправляться на 6 минут раньше в 14:10 и прибывать на конечную станцию на 2 минуты позже в 15:53.Поезд № 6314 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться на 27 минут раньше в 7:23 и прибывать на конечную станцию на 25 минут раньше в 8:53.Поезд № 6413 сообщением Ковров – Владимир будет отправляться на 8 минут позже в 16:50 и прибывать на конечную станцию на 8 минут позже в 17:53.Поезд № 6705 сообщением Н.Новгород – Арзамас 2 будет отправляться в 7:10 и прибывать на конечную станцию в 10:25 на 4 минуты позже.Поезд № 6709 сообщением Н.Новгород – Суроватиха будет отправляться на 3 минуты раньше в 8:15 и прибывать на конечную станцию в 10:06.Поезд № 6711 сообщением пр. Гагарина – Суроватиха будет отправляться в 8:52 и прибывать на конечную станцию в 10:47.Поезд № 6813/6814 сообщением Арзамас 2 – Н.Новгород будет отправляться в 8:09 и прибывать на конечную станцию на 8 минут позже в 10:43.Поезд № 6074 сообщением Муром 1 – Арзамас 2 будет отправляться на 6 минут позже в 8:12 и прибывать на конечную станцию на 6 минут позже в 10:36.