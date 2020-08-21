Врачи омской Городской больницы скорой помощи, куда основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии после отравления, отказались ..

Врачи омской Городской больницы скорой помощи, куда основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии после отравления, отказались разрешать его транспортировку. Свою позицию они аргументировали нестабильным состоянием оппозиционного политика.Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что родственники Алексея дали разрешение на перевозку общественного деятеля. Однако медики считают, что этого недостаточно, сообщает Окружение 44-летнего политика возмущено и считает, что это решение является попыткой "потянуть время", чтобы ядовитые вещества в организме мужчины рассосались, а их след невозможно было обнаружить.