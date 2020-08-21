619 кг мяса с истекшим сроком годности было направлено недобросовестным поставщиком в больницы Владимирской и Нижегородской областей

Управление Россельхознадзора выявило, что хозяйствующим субъектом, занимающимся поставкой мяса в учреждения области, были оформлены сопроводительные документы на говядину в четвертинах с истекшим сроком годности. Вся продукция(619 кг) с отметкой «в пищу людям» была направлена в учреждения здравоохранения Владимирской и Нижегородской областей, в том числе и в Областную детскую клиническую больницу" города Владимира, где мясо принялии использовали по назначению.По данным фактам в адрес Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл было оперативно направлено письмо о принятии мер в отношении уполномоченных лиц социальных учреждений. В отношении ГБУ ВО «Областная детская клиническая больница» (г. Владимир) Управлением направлено предупреждение о недопущении аналогичных ошибок