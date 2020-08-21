Главный герой сериала Мажор Игорь Соколовский вернется на экраны. Эту информацию подтвердил актер Павел Прилучный.

Главный герой сериала "Мажор" Игорь Соколовский вернется наэкраны. Эту информацию подтвердил актер Павел Прилучный.О том, что история красавца-героя не ограничится тремясезонами, стало известно год назад. Тогда создатели теленовеллы обещализрителям новые эпизоды сериала "Мажор", а также полнометражную версию картины.Поклонников эти вести обескуражили, ведь в последнем вышедшем наэкране эпизоде Игорь Соколовский и его подруга умирают.Между тем исполняющий главную роль в ленте актер Павел Прилучныйв свежем интервью сообщил, что "Мажор" в полном метре действительно скоровыйдет на экраны. Точную дату премьеры знаменитость умолчала.Рассказал Прилучный и о судьбе героя теленовеллы. Какоказалось, Игорь Соколовский выжил. "Пуля прошла навылет", – сказал Прилучный.Артист также добавил, что полнометражная лента станетпродолжением третьего сезона . Между тем, для зрителя,незнакомого с сериалом, это не будет проблемой: сюжет фильма самодостаточен.Затем, по задумке создателей, должна выйти четвертая часть ленты.11 Янв 2019 в 8:05 PSTДобавим, что сейчас . Работа над теленовеллой начнется в сентябре. По словамактера, во втором сезоне картины будет неожиданный сюжетный поворот. Сейчас продюсеры подыскивают актрису на главную женскую роль.