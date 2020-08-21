Сигнал на пульт МЧС поступил сегодня около 2 часов ночи.

Сигнал на пульт МЧС поступил сегодня около 2 часов ночи.Пожаре разгорелся в одной из квартир многоквартирного жилого дома по адресу Киржач, район Шелкового комбината, квартал Прибрежный, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали огонь на площади 32 кв. метров. Или на пепелище, оставшемся от квартиры найдено тело 85-летней женщины.К ликвидации последствий пожара привлекалось 5 единиц техники, 11 человек.