Сигнал на пульт МЧС поступил сегодня около 2 часов ночи.
Сигнал на пульт МЧС поступил сегодня около 2 часов ночи.
Пожаре разгорелся в одной из квартир многоквартирного жилого дома по адресу Киржач, район Шелкового комбината, квартал Прибрежный, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали огонь на площади 32 кв. метров. Или на пепелище, оставшемся от квартиры найдено тело 85-летней женщины.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 5 единиц техники, 11 человек.