В Саратовской области пьяный водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку. Инцидент произошел накануне в Ровенском районе региона. Выяснилось, что за рулем Опеля находился 32-летний ..

В Саратовской области пьяный водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку. Инцидент произошел накануне в Ровенском районе региона.Выяснилось, что за рулем "Опеля" находился 32-летний мужчина, который наехал на девочку 2016 года рождения. Он был задержан, результаты анализов показали наличие алкоголя в крови. Врачи прибыли на место происшествия и госпитализировали ребенка в критическом состоянии, но спасти ее не удалось, сообщает