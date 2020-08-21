Леонид Панфилов родился в деревне Жуиха Камешковского района.

Поисковики из Саратова разыскивают родственников летчика - участника Великой Отечественной войны. Леонид Панфилов родился в деревне Жуиха Камешковского района.О том, что Леонид Панфилов погиб в 1942 году в воздушном бою, стало известно только недавно. Саратовские поисковики отряда "Рубеж" в ходе работ обнаружили в селе Красный Яр номерную деталь двигателя. Благодаря поисковому объединению "Тризна" установили подробности. Бомбардировщик уже возвращался с задания, когда его атаковал немецкий самолет. Тогда в бою погиб весь экипаж, двадцатипятилетний лейтенант Панфилов был штурманом.К сожалению, останков бойца найти не удалось. В память о подвиге летчиков в селе Красный Яр установлен памятник. Местные жители и сегодня рассказывают о том бое. Просим родственников Леонида Панфилова откликнуться и мы. Звоните по телефону в редакцию Вестей 32-26-45.