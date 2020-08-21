Почти две недели в Белоруссии проходят протесты, предприятия продолжают забастовку. Люди не теряют надежды, что в стране произойдут перемены. На этой неделе был сформирован Координационный совет оппозиции по передачи власти в республике, против которого уже возбуждено уголовное дело. Политолог Дмитрий Болкунец похвалил сторонников Светланы Тихановской за создание этого органа, но усомнился в его действенности.

Почти две недели в Белоруссии проходят протесты, предприятия продолжают забастовку. Люди не теряют надежды, что в стране произойдут перемены. На этой неделе был сформирован Координационный совет оппозиции по передачи власти в республике, против которого уже возбуждено уголовное дело. Политолог Дмитрий Болкунец похвалил сторонников Светланы Тихановской за создание этого органа, но усомнился в его действенности.По мнению Дмитрия Болкунца, в настоящий момент в Белоруссии происходят уникальные вещи, творится история. На улицы выходят сотни тысяч жителей республики, чтобы выразить свое мнение. Очевидно, что Александр Лукашенко испуган происходящим. Он пытается подавить протестные настроения всевозможными способами.Эксперт отметил, что недовольство среди населения зародилось давно. Фальсификация выборов стала последней каплей. У Лукашенко был крайне низкий рейтинг. Он привел экономику страны к полной катастрофе, испортил отношения с другими государствами.Происходящее в Белоруссии также можно назвать последствиями пандемии коронавируса, считает политолог. С самого начала Лукашенко отказывался верить в существование этой инфекции. А когда стало известно о смертях от COVID-19 в республике, президент лишь глумился.Болкунец не видит иного выхода для граждан Белоруссии, как проведение новых выборов. Есть несколько способов, один из которых – добровольная отставка Александра Григорьевича. Согласно Конституции, он должен будет передать полномочия премьер-министру. Далее по закону в течение 70 дней нужно провести выборы."Это реальный механизм передачи власти. Какие бы советы оппозиция не создавала – это все детский сад", – считает эксперт.16 Авг 2020 в 7:55 PDTНапомним, ранее о действиях Александра Лукашенко высказался психолог. Специалист назвал слабости действующего президента Белоруссии и объяснил, .