Это — действующий сити-менеджер Андрей Шохин. Он раньше всех высказался о таком желании. Позднее к нему присоединился издатель и депутат ЗС Сергей Казаков. Чтобы быть независимым в своих

Это — действующий сити-менеджер Андрей Шохин. Он раньше всех высказался о таком желании. Позднее к нему присоединился издатель и депутат ЗС Сергей Казаков. Чтобы быть независимым в своих поступках — он даже вышел из фракции КПРФ. Три оставшихся претендента — проректор ВлГУ Лев Логинов, бывший глава Камешковского района и бывший начальник управкомпании ЖРЭП-8 Артём Андреев,