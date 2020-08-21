Соответствующие изменения внесены в Указ Губернатора от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности»

Соответствующие изменения внесены в Указ Губернатора от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности»В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции для граждан старше 65 лет до 6 сентября в нашем регионе продлевается срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.Напомним, к исключениям для режима самоизоляции относятся обращение за медицинской помощью, выгул животных, посещение объектов розничной торговли с 09:00 до 12:00 с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Ранее мы писали, что во Владимирской области до 9 августа.