Специалисты издания Военно-промышленный курьер считают бесполезной российскую гиперзвуковую ракету Циркон. По их мнению, применить это оружие в условиях реальных боевых действий будет ..

Специалисты издания "Военно-промышленный курьер" считают бесполезной российскую гиперзвуковую ракету "Циркон". По их мнению, применить это оружие в условиях реальных боевых действий будет невозможно.Эксперты пояснили, что единственный корабль, который может переносить "Циркон" – фрегат "Адмирал Горшков". И он не сможет приблизиться к цели на расстояние выстрела, оставаясь незамеченным. Ракета способна поражать цели на дистанции от 400 до 600 километров. Специалисты считают, что на таком расстоянии судно будет легко обнаружить., передает