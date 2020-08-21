Безопасны ли пешеходные переходы вблизи школ? В преддверии нового учебного года общественники вышли в рейд, чтобы проверить, насколько безопасны данные участки дорог. г. Муром Это Муром.

Безопасны ли пешеходные переходы вблизи школ? В преддверии нового учебного года общественники вышли в рейд, чтобы проверить, насколько безопасны данные участки дорог. г. Муром Это Муром. Дорога, которая ведет к школе №15 кажется безопасной, но три дня назад водитель «Лады Гранты» на этом пешеходном переходе сбил двух девочек-подростков. Одна из них в тяжёлом состоянии. Михаил