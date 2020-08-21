И уже заявил, что депутаты установили неоднозначные правила конкурса.

И уже заявил, что депутаты горсовета установили неоднозначные правила конкурса.Ранее Сергей Казаков отправил в аппарат областного парламента заявление на выход из коммунистической фракции. Членом партии он не являлся, но благодаря платформе КПРФ в том числе смог стать депутатом. Таким образом он предполагает повысить свои шансы на успех.Напомним, ранееАндрей Шохин подтвердил, что примет участие в открытом конкурсе на должность главы города Владимира, который должен состояться в сентябре 2020 года.