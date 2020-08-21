Минимальная стоимость полисов (по двум видам страхования – туристическому и ОСАГО) для семьи из четырех человек, путешествующей по России, составит чуть менее 11 тыс. руб.

Минимальная стоимость полисов (по двум видам страхования – туристическому и ОСАГО) для семьи из четырех человек, путешествующей по России, составит чуть менее 11 тыс. руб., максимальная (по четырем видам – туристическому, ОСАГО, страхованию от несчастных случаев и автокаско) – 71,9 тыс. руб. Таковы данные, рассчитанные страховой компанией «Согласие». Для расчета использовались следующие параметры: семейная пара (супругам по 35 лет, серьезных проблем со здоровьем нет) и двое детей (мальчик и девочка 10 и 7 лет соответственно), которые едут на машине Hyundai Solaris из Москвы в Геленджик на 2 недели.1. Полис страхования медицинских и иных расходов на семью с самой распространенной страховой суммой (30 тыс. долл.) будет стоить 3500 руб. Он поможет в случаях: амбулаторного или стационарного лечения экстренных заболеваний и травм; оказания экстренной стоматологической помощи; эвакуации с места происшествия и транспортировки в клинику; проезда и размещения близкого родственника в случае госпитализации застрахованного; возвращения по месту жительства несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра; вынужденного проживания в гостинице после стационарного лечения или из-за карантина; репатриации. Также полис включает страхование от COVID-19 (расходы на диагностику и лечение коронавирусной инфекции COVID-19 и все возникающие в связи с этим заболеванием медико-транспортные и иные расходы).Кстати: мужчины обращаются за медицинской помощью на отдыхе чуть реже женщин – в 47% случаев против 53% обращений представительниц прекрасного пола. Из всех страховых случаев, связанных с болезнями и травмами российских туристов, 16% приходится на детей от 6 лет и подростков. Самые распространенные причины обращений к врачам на отдыхе – пищевые отравления, кишечные инфекции, острые респираторные заболевания и травмы.2. Годовой полис ОСАГО (обязательного страхования ответственности автовладельца) обойдется в 7211,21 руб. Для расчета стоимости ОСАГО были использованы следующие параметры:Базовый тариф 4268 руб.,1 авария в течение года,КБМ (бонус-малус) 0,8,КТ (территория преимущественного использования) 2,КМ (мощность двигателя) 1,1,КВС (возраст и стаж водителя) 0,96,Водитель – глава семьи, супруга вписана в полис.Кстати: водители, застрахованные в «Согласии» по ОСАГО, в 42% случаев оформляют документы о ДТП в упрощенном порядке, без вызова ГИБДД. В Москве автовладельцы, застраховавшие ответственность в «Согласии», пользуются системой «Европротокол» в 38% случаев, в Краснодарском крае – в 23%.3. Также дополнительно можно приобрести семейный полис страхования от несчастных случаев. В отличие от полиса путешественника, который гарантирует лечение, данный полис позволяет получить выплату в результате произошедшего страхового события по прибытии на территорию постоянного места жительства. Годовой полис на семью из 4 человек со страховой суммой 100 тыс. руб. на каждого застрахованного с рисками смерти, травмы, инвалидности в результате несчастного случая будет стоить 3120 руб.Кстати: по данным «Согласия», самые распространенные травмы в результате несчастного случая во время отдыха в России – раны, ушибы мягких тканей нижних конечностей, вывихи в области голеностопного сустава, травмы шейного отдела позвоночника (при прыжках в воду вниз головой).4. Цена годового полиса базового каско составит 58 026,9 руб. В полис включается: страхование автомобиля от угона, повреждений или полной гибели, страхование от несчастного случая водителя и пассажиров, дополнительного оборудования автомобиля, а также добровольное страхование гражданской ответственности. Износ автомобиля не учитывается (GAP-страхование). Благодаря услуге «СразуСервис» клиент, позвонив в колл-центр «Согласия» или заявив о страховом событии с помощью мобильного приложения «Согласие страхование», может отправиться сразу на станцию техобслуживания для ремонта автомобиля.Для расчета стоимости каско использовались следующие характеристики автомобиля:Регион страхования – Москва,Год выпуска машины – 2019,Мощность – 123 л.с.,Страховая сумма – 748 000 руб.,Некредитный автомобиль,А также параметры 2 водителей:Франшиза – 0,Стаж вождения – 10 лет,Семейное положение – в браке,Дети – двое,КМБ 0,8.Кстати: в среднем, женщины становятся участниками дорожно-транспортных происшествий на 5-10%* чаще мужчин. Однако средний убыток у мужчин несколько выше, чем у женщин, – на 2-3%. Зато частота «тоталей» у мужчин на 10-20% больше. Причем на «тоталь» чаще всего попадают молодые мужчины со стажем вождения до 4 лет на неновых мощных, но не премиальных машинах.Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2019 г. премия «Согласия» составила 33,5 млрд руб., выплаты – 21,3 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».Пресс-служба страховой компании «Согласие»т. +7 (495) 739 01 01, доб. 76516E-mail: ; ;