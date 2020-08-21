Обследование здания драмтеатра завершено. Основные несущие конструкции не пострадали, но восстанавливать объект будут долго. В Областном Доме работников искусств прошло заседание

Обследование здания драмтеатра завершено. Основные несущие конструкции не пострадали, но восстанавливать объект будут долго. В Областном Доме работников искусств прошло заседание подгруппы по проведению ремонтно-восстановительных работ театра драмы после пожара. В состав подгруппы входят специалисты и эксперты в сфере строительства и реставрации, а также представители общественности. Напомним, пожар в областном академическом театре драмы произошел 29