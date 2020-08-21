Женщина сообщила, что из ее квартиры на улице Генерала Белова неизвестный похитил принадлежащие ей ювелирные изделия...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Орехово Борисово Северное г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества из квартиры.В полицию с заявлением обратилась 53-летняя москвичка. Женщина сообщила, что из ее квартиры на улице Генерала Белова неизвестный, путём свободного доступа, похитил принадлежащие ей ювелирные изделия.Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 33-летнего жителя столицы. Похищенное он сдал в ломбард, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Орехово Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-группа УВД по ЮАО(495) 734-61-22