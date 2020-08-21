Угрожая применением насилия, злоумышленники узнали необходимую информацию о картах пенсионера. С одной из них были списаны денежные средства в размере более 1,6 млн рублей...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по СВАО задержали подозреваемых в разбое», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по району Северное Медведково г. Москвы обратилась жительница столицы и сообщила, что обнаружила своего 85-летнего соседа связанным в квартире, расположенной на Полярной улице. Оперативниками было установлено, что в июле текущего года пенсионеру позвонил знакомый курьер, который ранее доставлял ему продукты. Он сообщил, что мужчине в качестве подарка доставят настольную игру.Спустя некоторое время в квартиру к потерпевшему пришли двое ранее незнакомых мужчин и, связав его, забрали банковские карты, наградные часы и мобильный телефон. Угрожая применением насилия, злоумышленники узнали необходимую информацию о картах пенсионера, а именно: пароли и пин-коды. Через некоторое время с одной из его карт были списаны денежные средства в размере более 1,6 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Московской области задержали троих подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.При обысках у подозреваемых были изъяты личные вещи и банковские карты потерпевшего, а также транспортное средство, на котором фигуранты скрылись с места преступления. Денежными средствами, снятыми с карты, злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данному факту СО ОМВД России по району Северное Медведково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление соучастников, установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70