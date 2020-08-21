При обследовании аптечного пункта установлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, таких как «Цикломед», «Феникамид» «Залдиар», «Нурофен-Плюс»...

Оперативниками УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области в Центральном административном округе выявлена аптека, в которой осуществлялся безрецептурный отпуск лекарственных препаратов наркозависимым лицам для немедицинского употребления.В полицию поступило обращение от жителей столицы с жалобой на аптеку, расположенную по улице Зацепский Вал, провизоры которой реализуют лекарственные препараты без рецепта в нарушение специальных требований в ходе осуществления фармацевтической деятельности.При обследовании аптечного пункта установлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, таких как «Цикломед», «Феникамид» «Залдиар», «Нурофен-Плюс», а также установлены факты безрецептурного отпуска данных лекарственных препаратов. Из легального оборота изъято 60 флаконов препарата «Цикломед», 103 флакона препарата «Феникамид», 160 упаковок и 52 блистера препарата «Залдиар», 48 упаковок и 14 блистеров препарата «Нурофен-Плюс».По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)», в рамках которого проводится административное расследование.Материалы административного расследования направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решения.За данное административное правонарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.УНК ГУ МВД России по г. Москве