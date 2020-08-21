Это первый и на сегодняшний день единственный биржевой фонд денежного рынка в России.

Стоимость чистых активов биржевого паевого инвестиционного фонда «ВТБ – Ликвидностьпревысила 1 млрд руб.Это первый и на сегодняшний день единственный биржевой фонд денежного рынка в России. ВТБ Капитал Инвестиции отмечают высокий интерес инвесторов к инструменту и видят значительный потенциал дальнейшего роста активов фонда.ВТБ Капитал Инвестиции запустили торги БПИФ «ВТБ – Ликвидность» на Московской бирже в январе этого года. Потенциальная доходность по нему сопоставима со срочными вкладами крупнейших банков. Она формируется за счет размещения активов в основном через обратное РЕПО с центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ.Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Основными его преимуществами являются при таком уровне потенциальной доходности внутридневная ликвидность (возможность купитьпродать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркетмейкером), а также минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков). Брокерская комиссия по сделкам с паями составляет 0% (для клиентов брокера Банка ВТБ, совокупный размер комиссий и вознаграждений фонда (Total Expense Ratio) —0,49% годовых. При владении фондом от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.Купить и продать паи можно в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Стоимость пая – всего один рубль, что делает инструмент очень удобным для эффективного управления ликвидностью. Продукт был очень актуальным в условиях высокой волатильности и неопределенности на рынках, которые наблюдались в марте-апреле. При этом VTMBM является эффективным инструментом и в стабильных условиях на рынках. Он может использоваться как альтернатива денежной составляющей в инвестиционном портфеле, а также подходит для эффективного размещения избыточной краткосрочной ликвидности.- Аналогов этому фонду нет, мы гордимся тем, что первыми на рынке предоставили такой продукт клиентам. При этом мы видим, что спрос на него достаточно высок. Фонды денежного рынка выглядят очень привлекательно: они предоставляют собой безрисковый инструмент инвестирования при более высокой доходности в сравнении со вкладами, стоимость их не подвержена высоким колебаниям, что является важным преимуществом в условиях высокой волатильности на рынках. Предоставлять нашим клиентам максимально разнообразные продукты, из которых каждый может выбрать подходящий именно ему инструмент – наша важная задача. Сегодня у нас самая широкая линейка из 8 БПИФ на российском рынке, покрывающая все классы активов. Также мы предлагаем клиентам инвестиции в 20 открытых ПИФ и в дальнейшем намерены расширять свое продуктовое предложение и запустить еще ряд инструментов, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.