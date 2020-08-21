В Сети появилось новое обращение белорусского оппозиционера Светланы Тихановской к народу. Политик призвала бастующих рабочих объединиться.

В Сети появилось новое обращение белорусского оппозиционера Светланы Тихановской к народу. Политик призвала бастующих рабочих объединиться.Кандидат на пост главы страны назвала соотечественников мирными и трудолюбивыми людьми, которые в силах изменить будущее Белоруссии. "Пришло время сплотиться. Вы уже показали невероятное единство и проявили стальную выдержку", – сказала Светлана Тихановская.По словам политика, забастовки на предприятиях зажали диктатуру в угол. Режим дрожит от страха перед силой и мужеством белорусов. Тихановская попросила рабочих не вестись на запугивание властей и продолжить выходить на улицы."Мы заставим власть услышать наши голоса, которые она украла", – продолжила политик. Она также напомнила о главных целях: прекратить насилие, освободить всех политзаключенных и провести прозрачные и свободные выборы президента.Ранее Светлана Тихановская обнародовала видеообращение к Европейскому союзу. Политик попросила западных лидеров не признавать итоги голосования и поддержать протесты. Она отметила, что Лукашенко потерял легитимность в глазах всего мира.Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. С большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко. За него отдали голос 80,01% избирателей. Его соперницу поддержали 10,01% граждан.