7 сентября в 18:00 мск на ТНТ состоится премьера четвертого сезона сериала Фитнес. Главные роли в ситкоме исполняют Софья Зайка, Борис Дергачев, Роман Курцын и Михаил Трухин.

7 сентября в 18:00 мск на ТНТ состоится премьера четвертого сезона сериала "Фитнес". Главные роли в ситкоме исполняют Софья Зайка, Борис Дергачев,Роман Курцын и Михаил Трухин.Над новой частью картины работал режиссер Кирилл Васильев.Спродюсировала сериал "Фитнес" компания Yellow, Black&White.В четвертом сезоне картины главная героиня Ася займетдолжность директора фитнес-клуба "Суперфит". Она изо всех сил будет стараться соответствоватьобразу деловой леди, однако происходящие вокруг события поставят девушку перед сложным выбором. Героине придется решить, чего она хочет на самом деле –карьеры или счастья в личной жизни.Тем временем в фитнес-клубе кипят страсти. Олег становитсячастью странного бизнеса, в который ввязывается, чтобы вернуть Полину. ЙогВолодя в депрессии: его бросила девушка, спасти парня пытается Рафик. Между тем Маринаопасается краха своих отношений.Напомним, . В новых сериях к проекту присоединилась актриса СофьяДонианц. Девушке досталась роль психолога Евы. Свою героиню Донианц называетстранной. Персонаж, по мнению артистки, не выписывается в окружающий ее мир. Сериал "Фитнес" для Софьи стал своеобразным дебютом. Актрисаранее не работала в ситкомах.