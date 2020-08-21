7 сентября в 18:00 мск на ТНТ состоится премьера четвертого сезона сериала Фитнес. Главные роли в ситкоме исполняют Софья Зайка, Борис Дергачев,
Роман Курцын и Михаил Трухин.
7 сентября в 18:00 мск на ТНТ состоится премьера четвертого сезона сериала "Фитнес". Главные роли в ситкоме исполняют Софья Зайка, Борис Дергачев,
Роман Курцын и Михаил Трухин.
Над новой частью картины работал режиссер Кирилл Васильев.
Спродюсировала сериал "Фитнес" компания Yellow, Black&White.
В четвертом сезоне картины главная героиня Ася займет
должность директора фитнес-клуба "Суперфит". Она изо всех сил будет стараться соответствовать
образу деловой леди, однако происходящие вокруг события поставят девушку перед сложным выбором. Героине придется решить, чего она хочет на самом деле –
карьеры или счастья в личной жизни.
Тем временем в фитнес-клубе кипят страсти. Олег становится
частью странного бизнеса, в который ввязывается, чтобы вернуть Полину. Йог
Володя в депрессии: его бросила девушка, спасти парня пытается Рафик. Между тем Марина
опасается краха своих отношений.
Напомним, . В новых сериях к проекту присоединилась актриса Софья
Донианц. Девушке досталась роль психолога Евы. Свою героиню Донианц называет
странной. Персонаж, по мнению артистки, не выписывается в окружающий ее мир. Сериал "Фитнес" для Софьи стал своеобразным дебютом. Актриса
ранее не работала в ситкомах.