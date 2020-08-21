Авария произошла накануне, на 23 км автодороги «Колокша – Кольчугино - Александров».

Авария произошла накануне, на 23 км автодороги«Колокша – Кольчугино - Александров». Фото с места происшествия появилось в городскомПо сообщению очевидцев, автомобиль Субару Легаси при повороте налево, не пропустил Хёндай Крета. В результате столкновения пострадали пассажир Субару и 2 женщины – пассажирки Хёндая. У одной из них диагностирован перелом позвоночника, у другой – черепно-мозговая травма. Пострадавшие госпитализированы.