Губернатор Владимир Сипягин разрешил переход региона на третий этап снятия «коронавирусных» ограничений.

Губернатор Владимир Сипягин внёс изменения в Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» в связи с переходом региона на третий этап снятия «коронавирусных» ограничений.С 20 августа учреждения культуры Владимирской области могут проводить культурно-просветительские мероприятя, но с некоторыми ограничениями. Зрительные залы могут быть наполнены только на 50-70 процентов от их вместимости. Также необходимо соблюдать положения методических рекомендаций Роспотребнадзора о проведении профилактических мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертных организаций.Напомним, что в регионе сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием людей, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массового посещения граждан. Исключение сделано для культурно-просветительских мероприятий, а также для физкультурных и спортивных мероприятий без привлечения зрителей.Сохраняются также уже ставшие привычными неукоснительное соблюдение гигиены, социальное дистанцирование, дезинфекция, самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, использование масок в транспорте и общественных местах.