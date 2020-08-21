Администрация области отчитывается о положении дел на станции скорой медицинской помощи во Владимире. За этот год на городскую станцию СМП устроились 25 медработников, это на 11 человек

Администрация области отчитывается о положении дел на станции скорой медицинской помощи во Владимире. За этот год на городскую станцию СМП устроились 25 медработников, это на 11 человек больше по сравнению с прошлым годом. Среди новых сотрудников: 6 врачей, 16 фельдшеров и 3 медицинские сестры. В ближайшее время планируется трудоустроить ещё 5 медработников – 4 фельдшера