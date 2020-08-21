Следствием окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении мошенничества...

Следствием ОМВД России по району Замоскворечье УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении мошенничества.Как сообщалось ранее, в полицию с заявлением обратилась 80-летняя жительница столицы, которая сообщила, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился местным участковым. Мужчина попросил помочь в задержании группы мошенников, для чего якобы необходимо снять с банковского счета крупную сумму. По его словам, об этом узнают преступники, попытаются завладеть деньгами и будут задержаны с поличным.Пенсионерка согласилась, отправилась в банк, где сняла 300 тысяч рублей, после чего вернулась домой. Через некоторое время ей перезвонил тот же абонент и сказал, что теперь необходимо срочно сбросить деньги с балкона, что она и сделала. Подобрав пакет, аферисты скрылись на автомобиле, однако потерпевшая успела запомнить его номер.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Байкальской улице задержали одного из соучастников. Похищенные денежные средства возвращены пожилой москвичке.Следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении неустановленного соучастника выделено в отдельное производство.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60