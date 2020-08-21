В отношении участников вооруженной организованной группы, обвиняемых в разбойных нападениях, возбуждено уголовное дело...

Следственной частью УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении участников вооруженной организованной группы, обвиняемых в разбойных нападениях, возбуждено уголовное дело по факту бандитизма.Установлено, что в 2018 году злоумышленники в составе вооруженной организованной группы совершали разбойные нападения на граждан, находящихся около одного из торгово-ярмарочных комплексов на территории г. Москвы. Фигуранты уголовного дела, используя огнестрельное оружие, молотки и топоры, применяли к потерпевшим насилие и похищали денежные средства и имущество, после чего скрывались.По данным фактам следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 УК РФ «Разбой» и 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮВАО были задержаны двое приезжих из ближнего зарубежья, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У предполагаемого организатора полицейские изъяли сигнальный пистолет Макарова, переделанный в боевой, и другие предметы, используемые при совершении преступлений. Третий соучастник объявлен в федеральный розыск.Установлена причастность обвиняемых к четырем эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма материального ущерба составила свыше 16 миллионов рублей.В настоящее время в отношении фигурантов также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 УК РФ «Бандитизм».Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28