Целью мероприятия было привлечение внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

В преддверии Дня знаний сотрудники ОГИБДД приняли участие в акциях «Дорога к школе» и «Невнимательность ценою в жизнь», организованных активистами «Молодой Гвардии» Петушинского района.В ходе акции «Дорога к школе» инспектор по пропаганде ДПС ОГИБДД Евгения Сычева и активисты проверили безопасность пешеходных переходов и пеших маршрутов в тех местах, где школьники переходят дорогу по пути в школу и обратно.Проверены соответствующие дорожные знаки, разметки, пешеходные ограждения и освещение.Перед пешеходными переходами около школ города Петушки на асфальте активисты при помощи трафаретов нанесли предупредительные надписи «Возьмите ребенка за руку!» и «Снимите наушники!».Участники акции уверены, что подобные мероприятия снижают риск попадания детей в дорожно-транспортные происшествия. Эти надписи оградят маленьких пешеходов от несчастных случаев на дорогах и напомнят взрослым участникам дорожного движения о необходимости соблюдения дорожных правил.