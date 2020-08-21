В результате проведенных мероприятий оперативники установили личность и задержали подозреваемого.

В дежурную часть ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение о краже велосипеда, который находился на парковке одного из магазинов Судогодского района. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 7 тысяч рублей.Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установили приметы предполагаемого злоумышленника. В результате проведенных мероприятий оперативники установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель.Задержанный пояснил, что 9 августа текущего года, выходя из магазина, он обратил внимание, что на парковке стоят два велосипеда, выбрал понравившееся ему транспортное средство и уехал на нем домой.Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Похищенное изъято и возвращено владельцу.