В Вязниках на молодого человека возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении участкового. 10 августа сотрудник полиции приехал домой к подозреваемому. Участкового

В Вязниках на молодого человека возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении участкового. 10 августа сотрудник полиции приехал домой к подозреваемому. Участкового вызвали, потому что 19-летний парень грозился убить собственного отца. Однако, вместо того, чтобы успокоиться при виде сотрудника полиции, дебошир нанес ему удар кулаком в лицо. Ранее молодой человек уже был судим. Вину