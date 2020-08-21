Всего неделю продлится федеральная программа , которая гарантирует возврат средств за путешествия по России. Она стартовала сегодня в полночь.

Всего неделю продлится федеральная программа , которая гарантирует возврат средств за путешествия по России. Она стартовала сегодня в полночь.На сайте выложен список туроператоров и отелей , которые участвуют в программе федерального агентства по туризму. Возврат - от пяти до 15 тысяч рублей - начисляется на карту Мир в течение пяти рабочих дней после оплаты тура или отеля.Стоимость тура должна начинаться от 25-ти тысяч рублей и оплатить его следует онлайн картой Мир до 28 августа на сайте отеля или туроператора.