22 августа стартует третий этап всероссийской массовой просветительской интернет-акции «Гражданский экзамен-2020. Конституция Российской Федерации».

22 августа стартует третий этап всероссийской массовой просветительской интернет-акции «Гражданский экзамен-2020. Конституция Российской Федерации».Каждый желающий сможет проверить и расширить свои знания о Конституции – Основном законе нашей страны. Вопросы «экзамена» охватывают все статьи Конституции Российской Федерации.В связи с большим количеством вопросов (более 300), акция проводится в семь этапов («волн»). Вопросы «экзамена» на каждом этапе охватывают от одной до двух глав Конституции. На третьем этапе участникам предложат вопросы по федеративному устройству и местному самоуправлению.Акция «Гражданский экзамен-2020. Конституция Российской Федерации» продлится до 12 декабря 2020 года. По информации пресс-службы областной администрации, ее проводит команда проекта «Гражданский экзамен» совместно с Ассамблеей народов России, добровольческим корпусом «Волонтёры Конституции» при поддержке всероссийского форума «Устойчивое развитие».Координаторами проекта во Владимирской области стали первый заместитель Губернатора Александр Ремига и заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин.Подробная информация на сайте проекта – гражданскийэкзамен.рф