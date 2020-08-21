Владимирская область – первый и пока единственный российский регион, вошедший в этот международный проект.

Владимирская область - первый и пока единственный российский регион, который участвует в проекте Город без туберкулёза (Zero TB Cities). Его цель - снижение заболеваемости и смертности от туберкулёза за счёт повышения уровня ранней диагностики, эффективности лечения и профилактики развития активного заболевания у лиц с латентной туберкулёзной инфекцией.Он реализуется при участии Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи и Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом под эгидой российского фонда «Открытый институт здоровья» и международного партнёрства «Остановить туберкулёз».За это время проект охватил 3007 жителей Владимирской области из групп риска. Это те, кто контактировал с больными активной формой туберкулёза, ВИЧ-инфицированные, лица с различными нарушениями иммунитета, медицинские работники, сотрудники УФСИН и лица без определённого места жительства.В ходе реализации проекта в регионе выявлено 20 случаев активного туберкулёза и 340 человек с латентной туберкулёзной инфекцией. Больные активной формой туберкулйза, представляющие эпидемиологический риск, были изолиКак сообщил главный врач Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Григорий Волченков, реализация проекта помогла сохранить здоровье и жизнь многим людям из групп риска. Владимирская область стала важной площадкой по внедрению передовых методик борьбы с этим социально значимым заболеванием. Наш опыт начали перенимать многие регионы.