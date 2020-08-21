Это система, направленная на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и импортозамещения.

Владимирская область присоединилась к соглашению об участии в системе «Инвестиционный лифт» в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской области, «Инвестиционный лифт» – это открытая система взаимодействия федеральных организаций поддержки и региональных институтов развития, которая призвана поддерживать субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и импортозамещения.- Предприниматели и экспортёры, которые заходят в систему «Инвестиционного лифта», получают доступ ко всем имеющимся финансовым и нефинансовым инструментам поддержки субъектов МСП. Федеральными организациями поддержки являются Корпорация МСП, Фонд развития промышленности, Российский Фонд Прямых Инвестиций и Российский экспортный центр. Таким образом, компании получают комплексную финансовую, экспортную, гарантийную, правовую, консультационную, кредитно-страховую поддержки», – подчеркнул первый заместитель Губернатора Александр Ремига.В систему «Инвестиционного лифта» вошли региональные институты развития бизнеса: Гарантийный фонд Владимирской области, АНО «Центр поддержки экспорта Владимирской области», Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства Владимирской области.Для предприятий предусмотрена как финансовая, так и нефинансовая поддержка - анализ внешних рынков и выявление потенциального спроса на российскую продукцию, организация международного патентования и сертификации продукции за рубежом, таможенное и логистическое сопровождение экспорта.